L'allenatore ha chiesto al suo calciatore di trasferirsi in un’altra squadra, ma la richiesta è stata respinta. Il presidente del club ha deciso di non approvare la cessione e ha chiuso le porte al trasferimento. La trattativa tra le parti si è arenata, e il calciatore rimarrà nella squadra attuale. La decisione è stata comunicata ufficialmente attraverso un comunicato del club.

di Alessio Lento La voce gira da tempo nei corridoi del calciomercato, eppure ogni volta che si prova ad avvicinare il nome torna indietro con forza: la Juventus, con Luciano Spalletti ancora alla guida tecnica, avrebbe puntato i fari su un centrocampista del Napoli, un giocatore che il tecnico conosce bene dai tempi in cui lo ha voluto nella sua rosa partenopea. La pista, però, nonostante i segnali di interesse non si è mai trasformata in una trattativa vera e propria e ora appare sempre più chiaro perché: il presidente Aurelio De?Laurentiis non ha alcuna intenzione di aprire la porta a un trasferimento, men che meno ai rivali storici. L’obiettivo di mercato: Lobotka. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Spalletti chiama il suo pupillo dal Napoli, porta chiusa a chiave da De Laurentiis

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