spalletti vuole il suo pupillo alla juventus colpo dalla rivale

Luciano Spalletti ha manifestato interesse per un suo calciatore che attualmente gioca per una delle rivali della Juventus. La società bianconera sta valutando possibili mosse di mercato in vista della prossima stagione, con attenzione anche a questo obiettivo. La trattativa è ancora in fase iniziale e non sono stati comunicati dettagli ufficiali sulle modalità del trasferimento.

Luciano Spalletti sta iniziando a lavorare con la società sul calciomercato per cercare di rinforzare la rosa della Juventus in vista della prossima stagione. Spalletti vuole un suo pupillo alla Juventus (Ansa Foto) – calciomercato.it L’allenatore bianconero avrebbe le idee chiare su quelli che sono i calciatori da portare in bianconero per migliorare la rosa e renderla sempre più competitiva sia in Italia che in Europa. Uno dei rinforzi potrebbe arrivare da una rivale della Serie A con l’ex CT della nazionale che vorrebbe un suo pupillo in bianconero. Calciomercato Juventus, Spalletti ha chiesto un colpo dal Napoli. Stando a quanto scritto dal Corriere del Mezzogiorno, Luciano Spalletti avrebbe chiesto alla dirigenza della Juventus l’acquisto di Stanislav Lobotka, centrocampista classe 1994 che a novembre compirà 32 anni. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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