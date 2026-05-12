Il consiglio comunale di Napoli ha deciso di concedere la cittadinanza onoraria ad Aurelio De Laurentiis, presidente del club calcistico locale. La proposta è passata con 25 voti favorevoli su 27 presenti, mentre un consigliere si è astenuto e un altro ha espresso voto contrario. Questa decisione segue le assegnazioni precedenti di cittadinanza onoraria a figure come l’allenatore e il calciatore della squadra.

Il consiglio comunale di Napoli ha approvato la cittadinanza onoraria ad Aurelio De Laurentiis. A maggioranza, con 25 voti sui 27 presenti, un astenuto e un voto contrario. Tredici consiglieri erano assenti. Il primo tentativo, la volta scorsa, era andato a vuot o. Avrebbe meritato l’unanimità questo imprenditore che ha preso il Napoli dalla Serie C, anzi da un’aula di tribunale, e l’ha portato a essere stabilmente – come non lo era mai stato – ai vertici del calcio italiano e a essere una presenza stabile in Europa. De Laurentiis ha riportato il Napoli a vincere due scudetti, oltre a tre Coppe Italia e due Supercoppe italiane. A lungo in città De Laurentiis è stato il pappone.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Dopo Spalletti e Mertens, Napoli finalmente dà la cittadinanza onoraria anche a De Laurentiis

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