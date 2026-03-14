L’allenatore ha dichiarato che la partita contro l’Udinese è molto importante perché permette di progredire. Prima del calcio d’inizio, ha spiegato ai microfoni di Sky la motivazione dietro la scelta di inserire Boga come attaccante. Ha sottolineato che ogni decisione tattica viene presa con l’obiettivo di migliorare la squadra e ottenere un risultato positivo.

Spalletti prima di Udinese Juve ha parlato ai microfoni di Sky analizzando molte cose del match a partire dalla scelta di Boga in attacco. Spalletti è intervenuto a Sky nel pre partita di Udinese Juve. Le sue dichiarazioni. UDINESE – « Sicuramente è una partita importantissima per quello che riguarda questo finale di campionato. Perché è quel tipo di partita che ti permette, come nei videogame di andare a giocare a livello successivo, quando vai a giocare per le partite più belle di questo sport per cui i miei giocatori devono portare in campo il difendere tutto quello che hanno passato e tutto quello che hanno costruito in questo campionato, tutte le fatiche fatte. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Spalletti a Sky: «Partita importantissima. Ci permette di andare al livello successivo. Vi spiego la scelta di Boga»

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#Spalletti spiega la scelta di #Boga Cosa ha detto prima di #UdineseJuve x.com

La Juventus gioca sul campo dell'Udinese sabato sera con calcio d'inizio alle ore 20:45. Per l'occasione Spalletti non rischia Vlahovic, ancora assente l'infortunato Holm. Solito ballottaggio tra Perin e Di Gregorio in porta, in attacco Yildiz falso 9 con Boga t - facebook.com facebook