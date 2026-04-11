L’allenatore ha commentato la partita affermando che la squadra ha disputato una prestazione di alto livello, ma ha sottolineato la necessità di rispettare il risultato deciso dagli arbitri. Riguardo a un episodio specifico, ha evitato di commentare la decisione sull’intervento con la mano che ha coinvolto un giocatore, precisando di non parlare degli arbitri. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate durante un’intervista trasmessa su Sky.

di Luca Fioretti Palladino a Sky: «Fatta un’ottima prestazione ma va accettato il verdetto del campo». Le dichiarazioni dell’allenatore dell’Atalanta dopo la Juventus. Raffaele Palladino è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo Atalanta Juve. Queste le sue dichiarazioni. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO SCONFITTA – « Va accettato il verdetto del campo, abbiamo fatto un’ottima prestazione da tutti i punti di vista. Voglio dire in primis che sono orgoglioso dei miei ragazzi perché oggi abbiamo fatto a mio avviso una delle migliori partite da quando sono l’allenatore di questi ragazzi. Ho fatto i complimenti a fine gara, anche se purtroppo non era il risultato che volevamo, ma la prestazione c’è stata.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Palladino a Sky: «Fatta un’ottima prestazione ma va accettato il verdetto del campo. Mano di Gatti? Sapete che non parlo degli arbitri»

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