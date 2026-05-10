Koopmeiners titolare dopo due mesi | Spalletti si infuria ma c’è chi lo apprezza
Dopo due mesi, Koopmeiners torna a giocare da titolare sotto la guida di Spalletti, che si è mostrato visibilmente irritato durante la partita contro il Lecce. Nonostante le tensioni in panchina, alcuni componenti dello staff e tifosi hanno espresso apprezzamento per la sua presenza in campo. La scelta di reinserire l’olandese nel ruolo di centrocampista ha suscitato discussioni tra gli addetti ai lavori.
di Mauro Munno Koopmeiners titolare dopo due mesi: Spalletti si infuria ma qualcuno lo apprezza. L’olandese di nuovo centrocampista contro il Lecce. La sfida tra Lecce e Juventus si accende intorno alla mezz’ora. Nonostante i bianconeri siano in vantaggio grazie al gol-lampo di Dusan Vlahovic, l’atteggiamento di Teun Koopmeiners fa infuriare Luciano Spalletti. Come catturato dai microfoni di DAZN, il tecnico toscano è esploso contro l’olandese: « Ti devi svegliare. Mi stai facendo inc***e! Devi giocare il pallone, il pallone deve viaggiare ».? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio.🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Notizie correlate
Juve, Vlahovic in gol: si riapre la trattativa. Spalletti lo apprezzaTorino, 4 maggio 2026 – Dusan Vlahovic ha finalmente ritrovato la via del gol, segnando un'importante rete nella sfida di ieri contro il Verona.
Leggi anche: Spalletti: "Dopo 6 mesi ancora non so cos'è la mia Juve. Nazionale? Un U19 titolare in ogni squadra di A"