Koopmeiners titolare dopo due mesi | Spalletti si infuria ma c’è chi lo apprezza

Dopo due mesi, Koopmeiners torna a giocare da titolare sotto la guida di Spalletti, che si è mostrato visibilmente irritato durante la partita contro il Lecce. Nonostante le tensioni in panchina, alcuni componenti dello staff e tifosi hanno espresso apprezzamento per la sua presenza in campo. La scelta di reinserire l’olandese nel ruolo di centrocampista ha suscitato discussioni tra gli addetti ai lavori.

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