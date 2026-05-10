Un giardino un semplice isolotto di rigoglio era un’avventura intellettuale e insieme emotiva che poteva raccontarmi con esattezza curarmi con rigore abbracciarmi con le sue foglie ancorarmi con le sue radici
Un giardino rappresentava un luogo di crescita e scoperta, un piccolo spazio di vegetazione ricco di vita. Era un ambiente che poteva offrire conforto, con le sue piante e le sue foglie, e fornire occasioni di riflessione e apprendimento. Tra le sue piante si potevano trovare dettagli precisi e cura meticolosa, mentre le radici si estendevano sotto terra, ancorando l’intera area.
“ U n giardino, un semplice isolotto di rigoglio, era un’avventura intellettuale e insieme emotiva, che poteva raccontarmi con esattezza, curarmi con rigore, abbracciarmi con le sue foglie, ancorarmi con le sue radici”. Sono le parole di Merel, botanica esperta in farmacologia, che acquista una casa in rovina con un giardino abbandonato, con l’obiettivo di farlo rinascere. Manuela Siciliani, da accompagnatrice turistica a scrittrice X Leggi anche › Verde, il colore della felicità. Quando il giardinaggio ci cura Il luogo diventa un rifugio e uno strumento per guarire le sue ferite interiori: la fatica fisica e il contatto con la natura ne rigenerano l’anima.🔗 Leggi su Iodonna.it
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