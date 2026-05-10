Un giardino un semplice isolotto di rigoglio era un’avventura intellettuale e insieme emotiva che poteva raccontarmi con esattezza curarmi con rigore abbracciarmi con le sue foglie ancorarmi con le sue radici

Un giardino rappresentava un luogo di crescita e scoperta, un piccolo spazio di vegetazione ricco di vita. Era un ambiente che poteva offrire conforto, con le sue piante e le sue foglie, e fornire occasioni di riflessione e apprendimento. Tra le sue piante si potevano trovare dettagli precisi e cura meticolosa, mentre le radici si estendevano sotto terra, ancorando l’intera area.

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