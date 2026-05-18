Giovanni Galli | Allegri ha fatto un miracolo A Spalletti serve una squadra competitiva
Durante la presentazione della 24ª edizione del Memorial Niccolò Galli, Giovanni Galli ha commentato i risultati recenti delle squadre di calcio, affermando che l’allenatore ha fatto un miracolo e che a un altro tecnico serve una squadra più competitiva. La discussione si è concentrata sulle stagioni di Allegri e Spalletti, evidenziando le differenze nelle performance delle rispettive formazioni in campionato e nelle competizioni europee. L’evento ha riunito appassionati e addetti ai lavori per parlare di calcio e delle sfide in vista della corsa alla qualificazione in Champions League.
Così Giovanni Galli alla presentazione della 24^ edizione del Memorial Niccolò Galli sulla corsa Champions e le stagioni di Allegri e Spalletti. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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