Nella partita tra Lecce e Juventus, disputata alla terzultima giornata di campionato, sono stati annullati due gol ai bianconeri. La sfida si svolge in un momento in cui entrambe le squadre mirano alla salvezza e a mantenere la posizione in Serie A. La partita si conclude senza ulteriori variazioni sul risultato, con le due formazioni che si contendono punti importanti in vista delle ultime giornate di campionato.

La salvezza e la Serie A, obiettivi sul tavolo di Lecce e Juventus. Chi ci arriva prima e come ci arriva? Via alle danze, alla terzultima giornata. Il Lecce di Eusebio Di Francesco in caso di pareggio andrebbe a +5 sulla Cremonese per una notte (domani gioca in casa contro il Pisa) e in caso di vittoria a +7. La Juventus di Luciano Spalletti, invece, si ritrova davanti probabilmente l'ostacolo più grosso, da qui alla fine, per la Champions League. L'obiettivo è tenere a distanza la Roma e il Como. Lecce-Juventus diretta 20' Veiga si ferma, si teme un problema fisico. 19' Corner per il Lecce, palla fuori. 17' Cambio nel Lecce: fuori Ngom per Gaby Jean.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Lecce-Juventus diretta: due gol annullati ai bianconeri

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Juventus-Lecce, il gol di Banda

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