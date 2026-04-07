Cerri due gol annullati Ciervo sciupa troppo

Durante la partita, Cerri ha visto due dei suoi gol annullati, mentre Ciervo ha sprecato diverse occasioni da rete. Il tecnico ha attribuito a Klinsmann la responsabilità per il gol di Tait, arrivato da una conclusione da circa 20 metri che ha complicato la situazione per i bianconeri. La sfida si è sviluppata con diverse occasioni mancate e decisioni arbitrali che hanno influenzato l’andamento del match.

Klinsmann 5. Sua la responsabilità sulla botta da 20 metri di Tait che mette la gara in salita per i bianconeri. Non esce mai, si salva bene sul tiro cross rasoterra di Molina ma non offre sicurezza al reparto. Ciofi 5,5. Collabora nell’azione del pari e poi spreca banalmente un paio di contropiedi nel primo tempo. Un pomeriggio di sofferenza e non soltanto per il caldo, anche perché i ’castorizzati’ da quella parte sono entrati eccome. Zaro 5,5. Rischia sul colpo di testa in retropassaggio di Merkaj, fatica a controllarlo così come nel confronto con Odogwu. Piacentini 7. Quando un difensore non sbaglia nulla ed anzi risolve i problemi degli altri occorre dargli il giusto merito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cerri, due gol annullati. Ciervo sciupa troppo Pisa travolto (5-0) a Como. Due gol annullati ai nerazzurri. PagelleCOMO – Il Como vince con il Pisa e sfrutta il pareggio interno della Juventus, consolidando il quarto posto in classifica, a +3 dai bianconeri. Leggi anche: Bisoli e Ciervo concedono troppo Argomenti più discussi: Il pranzo di Pasquetta porta un punticino. Il Cesena pareggia in rimonta sul SudTirol; Campaniello ancora in gol. Perillo ne fa due; Cesena-Sudtirol 1-1, le pagelle: spiccano Berti e Tait, incerto Klinsmann; LIVE | Cesena-Südtirol 1-1 | Il Cavalluccio ci prova due volte con Ciervo. Cerri: grinta e rabbia per il ribaltone: Valiamo e vogliamo dimostrarloIl suo ingresso in campo è stato un po’ lo spartiacque del match: Alberto Cerri è riuscito a portare in dote un gol e un assist dopo un primo tempo abbastanza difficile. Eppure, la sua esultanza ha ... ilrestodelcarlino.it Geremia Cerri. . Ci risiamo. Canale in secca. Proviamo a salvare una carpa - facebook.com facebook Auditorium Stefano Cerri diventa il palcoscenico dell'atto conclusivo @coscience - progetto coordinato dal @CNRsocial_ #SCITEC #ISPA #IBSBC #IBBA #ISTP #ICMATE #IFN #ISPF Leggi programma Altre info: coscience.eu/Evento_finale.… cnr.it/it/e x.com