Spagna la destra conquista le campagne | cresce il consenso rurale

In Spagna, nelle ultime elezioni in Andalusia, il Partido Popular ha perso la maggioranza assoluta ad Almería, ma ha ottenuto il 23,21% dei voti. La formazione ha rafforzato la propria presenza nelle province di Huelva e Jaén, entrambe caratterizzate da un tessuto agricolo importante. La crescita del consenso rurale si è verificata in diverse aree di campagna, mentre ad Almería il partito ha subito una battuta d’arresto.

Ad Almería il Partido Popular perde la maggioranza assoluta nelle ultime elezioni andaluse, mentre ottiene il 23,21% dei voti consolidando la propria presenza nelle province agricole di Huelva e Jaén. Il rurale in Spagna sta mutando profondamente. Nelle zone dove la terra detta i ritmi della vita, il consenso si sposta verso forze che promettono difesa delle tradizioni. A Huelva, ha raggiunto il 14,86% dei consensi. A Jaén, la percentuale si è attestata al 13,57%. Questi dati segnano una crescita costante rispetto ai risultati del 2022, quando le percentuali erano inferiori. Il movimento di destra non è un fenomeno passeggero, ma una forza che trova radici nel conservatorismo storico di territori spesso legati a vecchie strutture latifondiste. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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