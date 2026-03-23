Le elezioni amministrative francesi segnano passaggi molto interessanti per il Rassemblement National di Bardella e Le Pen. Che strappa un feudo storico alla sinistra, Nizza, e sfiora la vittoria a Marsiglia, una città che antropologicamente ha un significato enorme. Il successo di Nizza. La vittoria di Nizza non è un risultato ininfluente. Éric Ciotti, leader del partito Union des Droites pour la République (UDR) e alleato del RN, è stato eletto sindaco con il 48,5% al secondo turno. Ciotti ha sconfitto il sindaco uscente Christian Estrosi (del partito Horizons, centrodestra), che si è fermato al 37,20%, mentre la sinistra è arrivata appena al 14%. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Francia, Bardella conquista Nizza e sfiora la vittoria a Marsiglia: le periferie aumentano il consenso della destra

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