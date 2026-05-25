Tra i convocati per i Mondiali in Spagna, nessun giocatore del Real Madrid. La lista è stata annunciata oggi, con 23 calciatori selezionati, tutti provenienti da altri club. La stagione si conclude con l’Inter campione in Serie A, mentre Milan e Juventus non sono presenti in Champions League. La retrocessione di Cremonese, Pisa e Verona è stata ufficializzata, lasciando fuori dalla massima competizione continentale le squadre che hanno concluso la stagione in basso in classifica.

Madrid, 25 maggio 2026 – La stagione volge al termine. Quasi tutti i verdetti sono stati emessi: in Serie A ha vinto l'Inter, il Milan e la Juve sono rimasti fuori dalla Champions League a discapito della Roma e del Como e la Cremonese è retrocessa insieme a Pisa e Verona. In Premier l'Arsenal ha vinto il titolo con una giornata d'anticipo e si è definita anche la griglia della squadre che parteciperanno alle competizioni europee, tra le quali non figura il Chelsea, che ha chiuso addirittura al decimo posto. In Liga il Barcellona ha confermato il successo dell'anno scorso davanti al Real Madrid, mentre in Germania il Bayern Monaco ha stravinto il campionato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Spagna, ecco i convocati per i Mondiali: non c'è nessuno del Real Madrid

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