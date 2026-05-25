Il ct della Spagna ha annunciato i 26 calciatori convocati per i prossimi Mondiali negli Stati Uniti, Messico e Canada. Tra i selezionati, nessun giocatore del Real Madrid. La lista include atleti di varie squadre nazionali, ma non ci sono rappresentanti dei blancos. La scelta è stata comunicata ufficialmente e si riferisce alla partecipazione della nazionale spagnola alla competizione internazionale.

Il ct della Spagna Luis De La Fuente ha comunicato i 26 convocati per i prossimi Mondiali che si disputeranno negli Stati Uniti, Messico e Canada. E per la prima volta nella storia, non c’è alcun giocatore del Real Madrid; i sette iberici che militano nei blancos (Carvajal su tutti) sono stati esclusi dal ct, mentre ce ne sono otto del Barcellona. Ci sarà Lamine Yamal, che sta recuperando dall’infortunio al bicipite femorale. La Spagna non porta giocatori del Real Madrid ai Mondiali. Solamente in Germania 2006 e Russia 2018 i giocatori del Real erano di numero superiore a quelli del Barça; già se consideriamo il precedente Mondiale, Qatar 2022 con Luis Enrique in panchina, i calciatori delle file blaugrana erano sette, mentre ne erano solamente due i blancos. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La crisi del Real Madrid si riflette anche nella Spagna: nessun calciatore dei blancos convocato per i Mondiali

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Klopp è infuriato con il Real Madrid per come ha trattato Xabi Alonso

Notizie e thread social correlati

Mondiali, nessun giocatore del Real Madrid convocato nella Spagna: è una prima storica volta. Il Barcellona è il club più rappresentatoPer la prima volta nella storia, nessun giocatore del club madrileno è stato convocato dalla nazionale spagnola per i Mondiali.

Milan, occhio al Real Madrid: Allegri nella lista dei blancos. Segnale chiaro alla dirigenzaSi torna a parlare di possibili cambiamenti nelle panchine di alcune grandi squadre europee, con il nome di Massimiliano Allegri che viene associato...

Temi più discussi: Mourinho al Real Madrid, manca solo l’ufficialità: ritorno dello Special One e svolta tattica; Mourinho può tornare al Real Madrid? Perché quella di Florentino Perez sarebbe una scelta sbagliata per i Blancos; Il Real Madrid ha scelto Mourinho, lo Special One dovrà risolvere la crisi dei Blancos; In Spagna non hanno più nessun dubbio, José Mourinho allenerà il Real Madrid.

Dalla raccolta di firme per vendere Mbappé alla rissa tra Valverde e Tchouameni fino ad arrivare al possibile approdo di Mourinho: orientarsi nella crisi del Real Madrid non è semplice ma con questo atlante potete provarci. x.com

[CM] José Mourinho è il nuovo allenatore del Real Madrid, presentato la prossima settimana. reddit

Il Real Madrid si affida a Mourinho per superare la crisi e ripartireLa crisi del Real Madrid si è accentuata dopo l’addio di Ancelotti, lasciando la squadra in disarmo. Arbeloa ha già annunciato che lascerà la panchina, e il ritorno di José Mourinho, attualmente al ... it.blastingnews.com

Dentro la crisi del Real Madrid: dall'esonero di Xabi Alonso alle risse in allenamentoIl Real Madrid finirà la stagione sotto al Barcellona. E non ha importanza di quanto, perché quando i rivali di sempre ti arrivano sopra è sempre un'annata non positiva. Soprattutto se vincono il ... calciomercato.com