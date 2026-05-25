Spada maschile Italia d’argento a Berna | altro podio pesante verso Europei e Mondiali

Notizia in breve

L’Italia della spada maschile si è classificata seconda alla tappa di Coppa del Mondo a Berna. La competizione si è conclusa con un podio per gli atleti italiani, che hanno ottenuto un risultato di rilievo. La gara si è svolta in Svizzera, con gli atleti italiani che sono arrivati in finale e hanno conquistato il secondo posto. Questo risultato si inserisce nel percorso verso gli eventi europei e mondiali.