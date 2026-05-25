Spada maschile Italia d’argento a Berna | altro podio pesante verso Europei e Mondiali

Da sportface.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Italia della spada maschile si è classificata seconda alla tappa di Coppa del Mondo a Berna. La competizione si è conclusa con un podio per gli atleti italiani, che hanno ottenuto un risultato di rilievo. La gara si è svolta in Svizzera, con gli atleti italiani che sono arrivati in finale e hanno conquistato il secondo posto. Questo risultato si inserisce nel percorso verso gli eventi europei e mondiali.

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L’Italia della spada maschile chiude con un brillane secondo posto la tappa di Coppa del Mondo di Berna. Il quartetto formato da Matteo Galassi, Davide Di Veroli, Andrea Santarelli e Simone Mencarelli ha conquistato la medaglia d’argento nella prova a squadre, arrendendosi soltanto in finale alla Svizzera padrona di casa. Per gli azzurri si tratta del terzo podio stagionale nel circuito a squadre. La squadra del CT Diego Confalonieri ha costruito il proprio risultato con una gara di grande continuità. Gli azzurri hanno superato in sequenza Arabia Saudita, Cina, Austra e Ucraina, confermando qualità tecnica, compattezza e capacità d gestione nei momenti chiave. 🔗 Leggi su Sportface.it

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