Spada maschile Italia a quota sette a Berna | gli azzurri puntano al tabellone principale

Sette atleti italiani parteciperanno al tabellone principale della tappa di Coppa del mondo di spada maschile a Berna. La competizione vedrà i rappresentanti azzurri confrontarsi con altri schermidori internazionali in una delle tappe più importanti della stagione. La presenza di un numero così consistente di italiani tra i protagonisti indica un buon livello di preparazione e di affermazione nel circuito mondiale. La manifestazione si svolge nella capitale svizzera e rappresenta un momento chiave per gli atleti in corsa per qualificarsi alle fasi successive.

Saranno sette gli azzurri protagonisti nel tabellone principale della tappa di Coppa del mondo di spada maschile a Berna. La squadra italiana arriva alla giornata decisiva con un gruppo competitivo e ben distribuito tra atleti già qualificati per ranking e altri capaci di conquistarsi il pass attraverso le qualificazioni. Matteo Galassi, numero 2 del mondo, e Davide Di Veroli erano già ammessi di diritto al main draw. A loro si sono aggiunti Gianpaolo Buzzacchino ed Enrico Piatti, protagonisti di una fase a gironi di altissimo livello, chiusa rispettivamente al primo e secondo posto. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

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