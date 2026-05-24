Coppa del Mondo di Spada Italia Maschile super a Berna | arriva una splendido argento

L’Italia della spada maschile ha conquistato la medaglia d’argento nella gara a squadre durante la tappa di Coppa del Mondo a Berna, il 24 maggio 2026. La squadra italiana ha concluso la competizione con un risultato che si aggiunge alle prestazioni della stagione. La finale ha visto l’Italia affrontare e perdere contro la squadra vincitrice della tappa. La competizione si è svolta in Svizzera, con la squadra italiana che ha mostrato un buon livello di performance durante l’intero torneo.

Berna, 24 maggio 2026 – Brilla d’argento l’Italia della spada maschile nella gara a squadre che ha chiuso la tappa di Coppa del Mondo di specialità a Berna. Il team composto da Matteo Galassi, Davide Di Veroli, Andrea Santarelli e Simone Mencarelli (che festeggiava oggi il suo 23° compleanno) ha conquistato il secondo gradino del podio, fermandosi solo in finale al cospetto della Svizzera padrona di casa dopo una prestazione da applausi, che vale alla Nazionale del CT Diego Confalonieri la terza medaglia stagionale nel circuito iridato dopo Fujairah e Astana (tutte d’argento). Sulle pedane elvetiche, nel loro esaltante percorso di gara, gli azzurri hanno debuttato superando 45-33 l’Arabia Saudita. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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