Il Tar Palermo ha respinto la richiesta di sospensiva presentata dalla società Mondello Immobiliare Italo-Belga, contestando il decreto di decadenza della concessione della spiaggia di Mondello. La decisione è stata presa dalla prima sezione, presieduta dal presidente Salvatore Veneziano.

La prima sezione del Tar Palermo, presidente Salvatore Veneziano, ha respinto la richiesta di sospensiva presentata dalla società Mondello Immobiliare Italo-Belga contro il decreto di decadenza della concessione della spiaggia di Mondello. Il provvedimento, firmato lo scorso 26 febbraio dall'assessore regionale al Territorio Giusi Savarino, era stato emesso sulla scorta di presunte gravi violazioni e inadempienze agli obblighi contrattuali. In attesa del giudizio di merito, la Regione può andare avanti con le assegnazioni temporanee della spiaggia, suddivisa in tredici lotti, per salvare la prossima stagione balneare a Mondello: concessioni brevi che segnano l'avvio del nuovo corso nella gestione del litorale. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - La revoca della concessione per la spiaggia di Mondello: il Tar respinge la richiesta di sospensiva della Italo Belga

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