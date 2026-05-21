Aiutarono la latitanza del boss | ma il gip respinge la richiesta di arresto per le sorelle di Messina Denaro

Il giudice per le indagini preliminari ha respinto la richiesta di arresto nei confronti di due sorelle di Matteo Messina Denaro, il boss di Castelvetrano deceduto due anni fa. La Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo aveva avanzato la richiesta di fermo nei loro confronti, accusandole di aver aiutato la latitanza del familiare. Le due donne sono coinvolte in un'inchiesta che ha portato alla luce alcuni dettagli sulle presunte attività di supporto durante il periodo di fuga del capomafia.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui