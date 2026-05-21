Aiutarono la latitanza del boss | ma il gip respinge la richiesta di arresto per le sorelle di Messina Denaro
Il giudice per le indagini preliminari ha respinto la richiesta di arresto nei confronti di due sorelle di Matteo Messina Denaro, il boss di Castelvetrano deceduto due anni fa. La Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo aveva avanzato la richiesta di fermo nei loro confronti, accusandole di aver aiutato la latitanza del familiare. Le due donne sono coinvolte in un'inchiesta che ha portato alla luce alcuni dettagli sulle presunte attività di supporto durante il periodo di fuga del capomafia.
La Dda di Palermo ha chiesto l'arresto di Giovanna e Bice Messina Denaro, le sorelle del capomafia di Castelvetrano Matteo Messina Denaro morto due anni fa. Lo rende noto l'Adnkronos. Entrambe sono indagate per procurata inosservanza della pena per aver aiutato il fratello durante la latitanza. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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