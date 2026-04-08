Spaccio di droga in Ossola | un arresto e una denuncia

I carabinieri di Domodossola hanno portato a termine due operazioni distinte contro lo spaccio di droga nella zona dell’Ossola. In un caso è stato arrestato un uomo, mentre nell’altro è stata denunciata una persona. Le forze dell’ordine hanno sequestrato sostanze stupefacenti durante le operazioni. Le operazioni si sono svolte nel corso di recenti controlli sul territorio.

I carabinieri di Domodossola hanno concluso due diverse operazioni contro il traffico di stupefacenti nel territorio ossolano. I controlli, concentrati tra venerdì e sabato, hanno portato all'arresto di un giovane, alla denuncia di un 39enne e al sequestro di numerose dosi di cocaina.Il controllo. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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Bazar di droga in casa: arrestato a Milano

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