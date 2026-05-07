I Carabinieri del Nucleo Investigativo hanno arrestato 26 persone tra San'Antimo e Sant'Arpino in un'operazione contro lo spaccio di droga. Le indagini, condotte su delega della Procura della Repubblica di Napoli, hanno portato all'arresto di membri dei clan Verde e Ranucci. L'azione si inserisce in un'indagine più ampia volta a contrastare il traffico illecito di sostanze stupefacenti nella zona.

Per delega del Procuratore Distrettuale di Napoli, si comunica che, nell’ambito di attività di indagine diretta dalla Procura della Repubblica, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 26 persone (di cui 18 sottoposte alla misura della custodia in carcere, 8 a quella degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico) gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e cessione di droga, aggravati dal metodo mafioso o dalle finalità mafiose.🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Spaccio di droga tra San'Antimo e Sant'Arpino, 26 arresti nei clan Verde e Ranucci

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