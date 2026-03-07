Spaccio nel borgo antico di Bari arrestato mentre tenta di disfarsi della droga lanciandola dalla finestra

Un uomo con precedenti è stato arrestato nel borgo antico di Bari durante un'operazione antidroga. Secondo quanto riferito, tentava di disfarsi della droga lanciandola dalla finestra, ma è stato fermato dai carabinieri. Sono stati sequestrati diversi quantitativi di eroina, cocaina e marijuana. L’arresto è stato effettuato sul posto, senza ulteriori dettagli disponibili.

Un arresto con sequestro di diverse tipologie di sostanze stupefacenti, questo il bilancio di un'operazione della Polizia di Stato condotta nel borgo antico di Bari. L'azione, finalizzata al contrasto dello spaccio di droga, è stata eseguita nel pomeriggio del 4 marzo e ha portato all'arresto di un uomo già noto alle forze dell'ordine. Operazione della Polizia a Bari Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato l'intervento si è svolto nel cuore del borgo antico di Bari, dove gli agenti della Squadra Mobile, supportati da due unità cinofile, hanno effettuato una perquisizione domiciliare mirata. L'operazione rientra in una più ampia strategia di controllo e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti nella zona.