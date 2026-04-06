Tenta di disfarsi di oltre un etto di cocaina alla vista dei carabinieri | arrestato minorenne

Un minorenne è stato arrestato ad Aradeo dopo aver tentato di nascondere più di un etto di cocaina davanti ai carabinieri. Durante un controllo, il ragazzo ha cercato di disfarsi della sostanza stupefacente, ma è stato comunque fermato e sottoposto a arresto. La droga, destinata alla vendita tra i giovani, è stata sequestrata. L'indagine prosegue per chiarire eventuali complicità e il ruolo del minorenne.

ARADEO – Scoperto oltre un etto di cocaina da spacciare fra i giovani: in manette un ragazzino non ancora maggiorenne. L’arresto è scattato durante un normale servizio di controllo del territorio nei giorni scorsi, ad Aradeo. Alla vista dei carabinieri, il giovane avrebbe manifestato segni di nervosismo, tentando di disfarsi di un involucro che portava con sé nella speranza di non essere scoperto. Il movimento non è però sfuggito agli occhi dei militari della stazione locale, che hanno immediatamente recuperato il pacchetto. Una volta aperto, l'involucro ha rivelato il suo contenuto: circa 115 grammi di cocaina. La sostanza stupefacente è stata posta sotto sequestro per le successive analisi di rito. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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