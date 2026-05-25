Sotto la Toscana un potenziale energetico identico a quello dei Campi Flegrei

Sotto la Toscana si ipotizza la presenza di un potenziale energetico simile a quello dei Campi Flegrei. Secondo studi recenti, a profondità significative la temperatura del sottosuolo aumenta, suggerendo possibili riserve geotermiche. Le ricerche indicano che le risorse potrebbero essere sfruttate per produrre energia, anche se ancora non ci sono conferme definitive sulla quantità o sulla fattibilità di estrazione. La regione è oggetto di approfondimenti per valutare le potenzialità di utilizzo di queste risorse naturali.

di Salvatore Vicedomini Come da tempo è noto, penetrando nell’interno della Terra, la temperatura cresce con la profondità e, poiché il calore passa dalle parti più calde alle più fredde di un corpo, nella Terra si ha, dall’interno verso l’esterno, un flusso di calore conosciuto come flusso geotermico (geothermal heat flow). Il processo di liberazione del calore dall’interno del pianeta è la causa diretta o indiretta di gran parte dell’attività tettonica e ignea (insieme dei processi geologici legati alla formazione e risalita del magma). Esso provoca infatti la convezione del mantello, determinando la tettonica delle placche e verificando la velocità e l’ubicazione delle modificazioni della crosta. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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