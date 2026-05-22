Una nuova analisi sismica ha individuato la “radice profonda” dei Campi Flegrei, un sistema vulcanico molto monitorato. Utilizzando tecniche di imaging sismico passivo, gli esperti hanno identificato una zona parzialmente fusa a oltre 16 chilometri di profondità. La scoperta riguarda la struttura interna della caldera e fornisce informazioni dettagliate sulla sua composizione. La ricerca si basa su dati raccolti attraverso metodi di sismologia avanzata, senza coinvolgere altri strumenti di indagine o analisi.

La struttura profonda della caldera dei Campi Flegrei, uno dei sistemi vulcanici più monitorati al mondo, sta diventando sempre più leggibile grazie alle tecniche avanzate di sismologia passiva. Un nuovo studio pubblicato su Scientific Reports (Nature), coordinato da Víctor Ortega-Ramos dell’Istituto vulcanologico delle Canarie e con la partecipazione dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), ha ricostruito una porzione cruciale del sottosuolo utilizzando le onde generate da terremoti lontani, registrate tra il 2016 e il 2022. L’area flegrea, a ovest di Napoli, è sede di un sistema vulcanico complesso e attivo, caratterizzato da fenomeni di bradisismo e da una sismicità superficiale che negli ultimi anni ha mantenuto alta l’attenzione della comunità scientifica e della popolazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Scoperta la “radice profonda” dei Campi Flegrei: imaging sismico rivela una zona parzialmente fusa a oltre 16 chilometri

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L'Eruzione dei Campi Flegrei — Il Vulcano che Potrebbe Cancellare Napoli

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