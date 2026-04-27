Anabasi di Cuma | viaggio alle origini dei Campi Flegrei

Domenica 3 maggio 2026 alle ore 11:30 si terrà presso l’Acropoli di Cuma un evento intitolato “Anabasi di Cuma”. L’iniziativa si propone di esplorare le origini storiche e archeologiche della zona dei Campi Flegrei attraverso una visita guidata. L’evento si svolge nel sito archeologico situato nell’area di Cuma, importante per il patrimonio culturale della regione.

Un viaggio alle origini per capire il presente: è questo il senso di “Anabasi di Cuma”, l’evento in programma domenica 3 maggio 2026 alle ore 11:30 presso l’Acropoli di Cuma, nel cuore dei Campi Flegrei. L’iniziativa dal titolo “Tornare al passato per radicarsi nel futuro”, propone una mattinata di incontri, riflessioni e narrazioni dedicati alla storia e all’eredità della colonia greca di Cuma. Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali di Fabio Pagano, in rappresentanza del Parco Archeologico dei Campi Flegrei, insieme a Marco Galdi della Società Filellenica Italiana e a Angela Schiavone. Il cuore dell’evento sarà dedicato alle narrazioni storiche e culturali.🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

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