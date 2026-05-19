Vandali a Scafati | danneggiata la vetrina di un esercizio commerciale nella notte
Nella notte, un negozio di creazioni e riparazioni a Scafati ha subito danni alla vetrina causati da atti vandalici. La titolare ha scoperto il danno al suo risveglio e ha riferito che l'episodio si è verificato durante le ore notturne. La polizia è stata informata dell’accaduto e sta svolgendo gli accertamenti necessari per identificare gli autori del gesto. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta e sul luogo non sono stati trovati testimoni diretti.
Vandali in azione a Scafati: amaro risveglio, infatti, per la titolare di un negozio di creazioni e riparazioni che ha subito un atto vandalico nella notte. Sfondata, la vetrina dell'esercizio commerciale, come denunciato sui social dalla stessa vittima. Accertamenti in corso sul grave accaduto. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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