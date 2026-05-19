Vandali a Scafati | danneggiata la vetrina di un esercizio commerciale nella notte

Nella notte, un negozio di creazioni e riparazioni a Scafati ha subito danni alla vetrina causati da atti vandalici. La titolare ha scoperto il danno al suo risveglio e ha riferito che l'episodio si è verificato durante le ore notturne. La polizia è stata informata dell’accaduto e sta svolgendo gli accertamenti necessari per identificare gli autori del gesto. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta e sul luogo non sono stati trovati testimoni diretti.

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