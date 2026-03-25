Il futuro di Milik alla Juventus resta incerto, con la Lazio che ha manifestato interesse per il suo acquisto durante il prossimo calciomercato. La società bianconera ha comunicato di essere disponibile ad ascoltare eventuali offerte, lasciando aperta la possibilità di una cessione. La situazione si sviluppa in vista delle prossime settimane, senza ancora una decisione ufficiale da parte dei torinesi.

Milik è finito nel mirino della Lazio per il prossimo calciomercato. La Juve è pronta ad ascoltare l’offerta del club biancoceleste. Il calciomercato entra nel vivo e le ultime indiscrezioni portano dritte verso la capitale. Secondo quanto riferito dal giornalista Gianni Balzarini attraverso il proprio canale YouTube, il nome di Milik sarebbe finito prepotentemente nel mirino dei biancocelesti. Un’operazione che potrebbe accontentare diverse parti in causa, considerando la necessità della Juventus di snellire la rosa e quella della Lazio di trovare un rinforzo affidabile in attacco. Balzarini ha fatto il punto della situazione spiegando i dettagli di questo possibile affare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Milik lascia la Juve? Un club italiano pensa al polacco per rinforzare l’attacco. Gli aggiornamenti

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