Sorbo Serpico Mariateresa Fontanella è la nuova sindaca

Mariateresa Fontanella è la nuova sindaca di Sorbo Serpico, eletta con il 59,44% dei voti validi con la lista "Uniti Insieme Vicini per Sorbo Serpico". La sfida più serrata è arrivata da Antonio De Pascale (Orizzonte Sorbo Serpico) che si è fermato al 40,05%, ottenendo 2 seggi in consiglio. Le. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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SCRUTINIO LIVE/ Elezioni amministrative a Sorbo Serpico: in sette per una poltronaSei candidati si contendono la poltrona di sindaco alle elezioni amministrative a Sorbo Serpico.

Sorbo Serpico, otto liste in campo: tra candidati esterni e sfida locale, il voto si divideA Sorbo Serpico, un paese con poco più di 500 abitanti, si presentano otto liste in vista delle prossime elezioni comunali.

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Elezioni amministrative 2020 a Sorbo Serpico: vince Maria Teresa FontanellaElezioni amministrative 2020 a Sorbo Serpico: il nuovo sindaco è Maria Teresa Fontanella. Si è votato anche per il referendum (LEGGI) e per le elezioni regionali in Campania (LEGGI) e in questi altri ... occhionotizie.it

Boom di candidati a Sorbo Serpico: in 5 sfidano l’uscente FontanellaLa fascia tricolore uscente, alla guida di Uniti Insieme Vicini, dovrà vedersela con Luigi Cimmino (Progetto Popolare), Daniele D’Onofrio (Partito Valore Umano), Carlo Litto (Noi Sorbo Serpico), ... orticalab.it