Sorbo Serpico otto liste in campo | tra candidati esterni e sfida locale il voto si divide

A Sorbo Serpico, un paese con poco più di 500 abitanti, si presentano otto liste in vista delle prossime elezioni comunali. La presenza di numerose forze politiche e candidati esterni al consiglio comunale tradisce un’attenzione particolare alla sfida elettorale locale. La divisione tra le diverse liste riflette un panorama politico vario, con candidati che si confrontano su temi e proposte. La campagna elettorale si fa così più articolata rispetto al passato.

SORBO SERPICO – Poco più di 500 abitanti, otto liste. Numeri che, da soli, bastano a fermare lo sguardo. A Sorbo Serpico, in vista delle amministrative 2026 in provincia di Avellino, la scena elettorale si allarga oltre misura.Un numero inedito di liste: le presenze esterneSei liste, secondo.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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