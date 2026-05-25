SCRUTINIO LIVE Elezioni amministrative a Sorbo Serpico | in sette per una poltrona

Sei candidati si contendono la poltrona di sindaco alle elezioni amministrative a Sorbo Serpico. Le urne sono aperte e lo scrutinio è in corso. La competizione vede sette persone in corsa per il ruolo di primo cittadino. La consultazione si svolge in un solo seggio, con elettori chiamati a votare per scegliere il nuovo sindaco. I risultati saranno comunicati al termine dello scrutinio.

Sono addirittura sette i candidati per la fascia tricolore a Sorbo Serpico. SCRUTINIO LIVE Elezioni amministrative ad Avellino, tutti i dati in tempo. SCRUTINIO LIVE Elezioni amministrative a Salerno, tutti i dati in tempo. Qualità della vita, la Campania in difficoltà: bene solo Benevento tra. VIDEO Camion in bilico e lavori interminabili: l’esasperazione di chi è. VIDEO & FOTO Benevento, buone notizie dall’Imbriani: tre recuperi per Floro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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