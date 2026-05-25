Sora scuole chiuse il 28 maggio per mancanza d’acqua

Le scuole dell'infanzia e primarie di Sora saranno chiuse il 28 maggio 2026 a causa di una carenza di acqua. La decisione è stata presa dal sindaco, che ha annunciato la sospensione delle attività scolastiche in entrambe le strutture. La chiusura riguarda la scuola dell'infanzia Compre e la scuola primaria “A”. Nessun’altra informazione sulle misure adottate o sulla durata del problema è stata comunicata.

Il sindaco di Sora, Luca Di Stefano, ha disposto la sospensione dell’attività didattica per la giornata di giovedì 28 maggio 2026 presso la Scuola dell’Infanzia Compre e la Scuola Primaria “A. La Rocca”, appartenenti all’Istituto Comprensivo Sora 3 e situate in via Campopiano.La decisione è stata. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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