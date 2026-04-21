Ceccano scuole chiuse per stop all’acqua il 22 aprile | l' elenco completo e le strade interessate

Il sindaco di Ceccano ha firmato un’ordinanza che prevede la chiusura di alcune scuole il 22 aprile. La decisione è stata presa a seguito di una sospensione dell’erogazione dell’acqua dalle otto del mattino alle otto di sera. La sospensione si rende necessaria per consentire lavori di manutenzione e potenziamento della rete idrica. L’elenco completo delle scuole interessate e le strade coinvolte sono stati comunicati ufficialmente.

Il sindaco di Ceccano, Andrea Querqui, ha emanato un’ordinanza di chiusura di vari edifici scolastici nella giornata di mercoledì 22 aprile, vista la sospensione del flusso idrico dalle ore 8 alle 20, a cui il gestore ricorrerà per procedere a interventi di potenziamento e manutenzione.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Frosinone, scuole chiuse il 22 aprile per lavori di manutenzione idrica: l’elenco completo degli istituti e di tutte le stradeMercoledì 22 aprile molti studenti frusinati dovranno affrontare uno stop alle lezioni. Frosinone, scuole chiuse il 22 aprile per lavori sulla rete idrica: l'elenco completoA Frosinone è stata disposta la sospensione delle attività educativo-didattiche per la giornata di mercoledì 22 aprile 2026, dalle ore 8:30 alle... Tutti gli aggiornamenti Scuole chiuse per maltempo mercoledì 21 gennaio: l’elenco dei comuni interessatiIl maltempo non accenna a lasciare l'Italia meridionale. Anche per mercoledì 21 gennaio sono previsti temporali, accompagnati da forti raffiche di vento. Per questo, in attesa che la Protezione civile ... fanpage.it Scuole chiuse in Sardegna, Sicilia e Calabria oggi, 19 gennaio/ L’elenco: stop agli ospedali per il maltempoSono già parecchie le scuole chiuse oggi e domani per il maltempo in Calabria, Sardegna e Sicilia: l'elenco completo delle città e dei comuni È arrivata nel corso della nottata tra ieri e oggi – ... ilsussidiario.net