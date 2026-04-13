Sospensione dell' acqua chiuse due scuole nella giornata di mercoledì

L’amministrazione comunale di Nocera Inferiore ha comunicato che mercoledì 15 aprile, tra le 10:00 e le 18:00, l’erogazione dell’acqua sarà interrotta nella zona. Di conseguenza, due scuole presenti nel territorio sono state chiuse per tutta la giornata. La sospensione dell’acqua si è resa necessaria per motivi tecnici, senza ulteriori dettagli sui lavori in corso.

L'amministrazione comunale di Nocera Inferiore informa che, a causa della sospensione dell’erogazione idrica prevista per mercoledì 15 aprile (ore 10:00 – 18:00), è stata disposta la chiusura delle scuole interessate per l’intera giornata. Si tratta del II Istituto Comprensivo De Lorenzo(Via.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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