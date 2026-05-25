Sono stata ignorante Arisa chiede scusa alla comunità LGBTQ e dedica loro la nuova canzone

Da novella2000.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Arisa ha annunciato il suo nuovo brano, definendolo un inno all’amore. Durante la presentazione, ha detto di essere stata ignorante e ha chiesto scusa alla comunità LGBTQ. La cantante ha dedicato il brano a questa comunità, senza ulteriori dettagli sul contenuto o sul significato della canzone.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Arisa ha presentato il nuovo brano, un inno all’amore, con una frase che sembra voler chiedere scusa alla comunità LGBTQ. Arisa è tornata a parlare della comunità LGBTQ+, affrontando pubblicamente un tema delicato e presentando la sua nuova canzone “Benedetti Amanti”. Un brano con cui ha scelto di raccontare la sua idea di amore. Durante la tappa romana del suo tour estivo, Arisa ha scelto di donare al pubblico un lungo momento di riflessione, riprendendo le dichiarazioni rilasciate in un intervista del 2023 a La Confessione. Arisa, sul palco, ha ammesso di non essere riuscita a esprimere il proprio pensiero in modo corretto. “Sono stata ignorante” nella comunicazione di certe tematiche, ha precisato, spiegando che a volte la pressione e l’ansia le rendono difficile riuscire a spiegarsi davvero. 🔗 Leggi su Novella2000.it

sono stata ignorante arisa chiede scusa alla comunit224 lgbtq e dedica loro la nuova canzone
© Novella2000.it - “Sono stata ignorante”, Arisa chiede scusa alla comunità LGBTQ e dedica loro la nuova canzone
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sanremo 2026, Arisa sulla sua esperienza a The Voice Kids: Vorrei diventare mamma

Video Sanremo 2026, Arisa sulla sua esperienza a The Voice Kids: Vorrei diventare mamma

Notizie e thread social correlati

Concertone Primo Maggio, Arisa dedica la canzone al papà: il dolce messaggioDurante il Concertone del Primo Maggio del 2026, Arisa ha preso parte come artista e conduttrice.

Gerry Scotti chiede perdono in tv: "Sono stato un ignorante"In un'occasione televisiva, Gerry Scotti si è scusato pubblicamente, definendosi ignorante dopo aver commesso una gaffe durante la trasmissione.

Temi più discussi: Arisa riaccende le polemiche con la comunità LGBTQ e si commuove sul palco: Sono stata ignorante; Arisa fa mea culpa con i fan LGBTQ: discorso e dedica con Benedetti Amanti; Arisa torna sulle polemiche LGBTQIA+: Non sempre sono in grado di esprimermi come vorrei; Arisa chiarisce con i fan LGBTQ e rilancia con Benedetti Amanti.

Arisa riaccende le polemiche con la comunità LGBTQ e si commuove sul palco: Sono stata ignoranteNegli ultimi anni Arisa è stata spesso al centro dell’attenzione per alcune dichiarazioni legate a Giorgia Meloni e alla comunità LGBTQ, parole che avevano acceso molte polemiche e provocato reazioni ... libero.it

sono stata ignorante arisaArisa: Sono magra, imperfetta, giovane e vecchia, sono bella e brutta, sono un essere umano. Ascoltatemi e non mi guardate piùLa cantante ha scelto di rispondere pubblicamente ai commenti sul suo dimagrimento con una riflessione postata su Instagram ... vanityfair.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web