Arisa ha annunciato il suo nuovo brano, definendolo un inno all’amore. Durante la presentazione, ha detto di essere stata ignorante e ha chiesto scusa alla comunità LGBTQ. La cantante ha dedicato il brano a questa comunità, senza ulteriori dettagli sul contenuto o sul significato della canzone.

Arisa ha presentato il nuovo brano, un inno all’amore, con una frase che sembra voler chiedere scusa alla comunità LGBTQ. Arisa è tornata a parlare della comunità LGBTQ+, affrontando pubblicamente un tema delicato e presentando la sua nuova canzone “Benedetti Amanti”. Un brano con cui ha scelto di raccontare la sua idea di amore. Durante la tappa romana del suo tour estivo, Arisa ha scelto di donare al pubblico un lungo momento di riflessione, riprendendo le dichiarazioni rilasciate in un intervista del 2023 a La Confessione. Arisa, sul palco, ha ammesso di non essere riuscita a esprimere il proprio pensiero in modo corretto. “Sono stata ignorante” nella comunicazione di certe tematiche, ha precisato, spiegando che a volte la pressione e l’ansia le rendono difficile riuscire a spiegarsi davvero. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - “Sono stata ignorante”, Arisa chiede scusa alla comunità LGBTQ e dedica loro la nuova canzone

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ci sono state delle volte in cui sono stata fraintesa, non mi sono fatta capire, sono stata anche molto ignorante perché non sempre sono in grado di esprimermi come vorrei. questa canzone dice quello che penso: l’amore, tra chiunque sia, è benedetto… bened x.com

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