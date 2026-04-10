In un'occasione televisiva, Gerry Scotti si è scusato pubblicamente, definendosi ignorante dopo aver commesso una gaffe durante la trasmissione. L'episodio ha portato il conduttore a esprimere il proprio rammarico e a chiedere perdono per l'errore commesso in diretta. La scena si è svolta davanti al pubblico, con Scotti che ha spiegato di aver agito senza intenti offensivi.

Una gaffe, uno scivolone in tv, per il quale Gerry Scotti è stato costretto a scusarmi, con profondo rammarico e sincero pentimento. Il caso nasce durante una puntata de La Ruota della Fortuna, quando il conduttore, dialogando con una concorrente insegnante, ha pronunciato parole che hanno acceso un acceso dibattito pubblico. La donna aveva raccontato di essere abilitata in materie letterarie ma impegnata, per quest’anno, come docente di sostegno. In quel contesto, Scotti aveva commentato: "Lo so che chi vuole fare il vostro lavoro deve accettare quello che passa il convento. Eh, noi non perdiamo l’occasione per dirlo. Aiutiamo questi ragazzi che vogliono fare gli insegnanti". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Gerry Scotti chiede perdono in tv: "Sono stato un ignorante"

Gerry Scotti si scusa dopo la gaffe sugli insegnanti di sostegno come ruolo di ripiego: “Sono stato ignorante”Gerry Scotti si scusa pubblicamente dopo l'uscita infelice sugli insegnanti di sostegno durante una delle scorse puntate de La Ruota della Fortuna.

Gerry Scotti distrutto dopo quella frase: “Sono un ignorante”. Gravissimo, cos’ha dettoIl piccolo schermo può essere un palcoscenico spietato, dove una parola fuori posto pesa come un macigno.

Temi più discussi: Gerry Scotti chiede scusa agli insegnanti di sostegno e alle famiglie: Ho sbagliato; Il sostegno? È quel che passa il convento. Riflessioni a margine dell’affaire Scotti; Affari Tuoi, la battuta di Stefano De Martino su Herbert: Patetico. La crisi e la vincita.

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“Perdonatemi”. Gerry Scotti, prima la figuraccia e poi le scuse: cos’è successo - facebook.com facebook

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