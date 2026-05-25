Sono iniziati oggi i laboratori pratici di “Scuola in Fattoria” nelle cucine del “Mauro Perrone” a Castellaneta. L’attività, dedicata ai bambini, si concentra sul percorso dal campo alla tavola, con l’obiettivo di mostrare che i prodotti alimentari derivano da lavoro di agricoltori e allevatori, e non semplicemente dagli scaffali del supermercato. Le sessioni coinvolgono attività pratiche e dimostrative per sensibilizzare i più giovani sulla provenienza del cibo.

Castellaneta (TA) – Sono partiti stamane i laboratori pratici di «Scuola in Fattoria»: dal campo alla tavola, per insegnare ai più piccini che ogni prodotto della terra non nasce sugli scaffali del supermercato ma è frutto di passione e sacrificio di agricoltori e allevatori. Così, dopo varie uscite didattiche promosse da Cia Due Mari in diverse aziende agricole della provincia di Taranto, stamane circa 20 scolari della scuola dell’infanzia e 50 bambini delle terze classi della scuola primaria «Pascoli-Giovinazzi-Surico», accompagnati dai loro docenti, hanno scoperto le cucine e i laboratori dell’istituto d’istruzione superiore alberghiero «Mauro Perrone» di Castellaneta. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Sono partiti oggi i laboratori pratici di “Scuola in Fattoria” nelle cucine del “Mauro Perrone” di Castellaneta (TA)

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

"Ta-ta-ta-ta-ta-ta", così fa il gol più bello del mondo: l'arte di Morales nel raccontare MaradonaUn gol considerato tra i più belli di sempre, segnato da un calciatore argentino, è stato descritto da un cronista attraverso una sequenza di suoni...

Torna “Scuola in Fattoria” con Cia Due Mari e gli alunni della scuola “Pascoli-Giovinazzi-Surico” di CastellanetaÈ ripartita l’edizione di quest’anno di “Scuola in Fattoria”, l’iniziativa promossa dall’area Due Mari di CIA Agricoltori Italiani di Puglia.