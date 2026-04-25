Un gol considerato tra i più belli di sempre, segnato da un calciatore argentino, è stato descritto da un cronista attraverso una sequenza di suoni che riproducono il momento. La partita si è conclusa con un'azione memorabile, lasciando un segno indelebile nel calcio. La narrazione sonora del commentatore ha contribuito a rendere ancora più vivo e riconoscibile l'istante. La scena rimane impressa nella memoria di chi ha seguito la partita.

Che effetto fa il gol più bello di sempre? Per gli argentini fu l’ora più sublime della vita, l’attimo perfetto, quello che cancellò il buio della dittatura, che pareggiò la guerra delle Malvinas con una vittoria a pallone. Per quelli che sarebbero nati dopo, è diventata la pietra di paragone per l’eternità, un mito che appartiene a tutti e si tramanda da una generazione all’altra. Stefan Zweig ha raccolto in un libro quattordici Momenti fatali della storia: Händel che compone il suo Messiah senza mangiare né dormire, Dostoevskij salvato all’ultimo istante dalla fucilazione, l’uomo che a Waterloo provoca la disfatta di Napoleone. "È...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Ta-ta-ta-ta-ta-ta", così fa il gol più bello del mondo: l'arte di Morales nel raccontare Maradona

Why Did Kings Fear These 10 Forgotten Warrior Queens | Bedtime History Documentary

Notizie correlate

Interiorità-tà-tà, la nuova via antiperformativa per rimorchiare onlineTinder ha emanato una nuova guida per vivere l’amore in modo inclusivo e accessibile, a uso esclusivo degli utenti di sesso maschile e imperniata...

Referendum, Conte: “Avete scudato la Santanchè, smettetela con le fandonie”. Mulé non risponde e attacca: “Comizietto sull’onestà-tà-tà”Durissimo scontro tra il leader del M5s Giuseppe Conte e il vicepresidente della Camera dei deputati Giorgio Mulè in un dibattito tenutosi...