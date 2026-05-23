Ubriaco investe due sorelle e ne uccide una il suo legale | Molto provato Il gip si riserva sul carcere

Un uomo ubriaco ha investito due sorelle, provocando la morte di una di loro. Dopo l’incidente, i carabinieri hanno sottoposto l’uomo a test che hanno confermato la presenza di alcol e stupefacenti nel sangue. Il pubblico ministero ha richiesto l’arresto in carcere, mentre il giudice di tribunale si riserva di decidere sulla misura cautelare. Il legale dell’uomo ha dichiarato che il suo assistito è molto provato.

Per l'uomo - risultato positivo all'alcol test e all'assunzione di stupefacenti - il pm ha chiesto il carcere. È accusato di omicidio stradale, omissione di soccorso e guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di stupefacenti. All'esito dell'udienza di convalida il gip si è riservato sulla misura da adottare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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