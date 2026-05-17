USA mamma uccide i figli di 6 e 7 anni e poi tenta il suicidio | Volevo che andassimo da Dio insieme

Una donna di 49 anni è accusata di aver ucciso i figli di 6 e 7 anni in una abitazione a Wellesley, nel Massachusetts, e di aver tentato di togliersi la vita subito dopo. I bambini, Kai ed Ella, sono stati trovati senza vita, mentre la madre è stata trasferita in ospedale in gravi condizioni. La polizia ha riferito che la madre ha dichiarato di aver voluto che i figli andassero da Dio insieme. Le autorità stanno indagando sull’accaduto.

Kai ed Ella, di 7 e 6 anni, vivevano a Wellesley, Massachusetts. Secondo l’accusa sono stati uccisi dalla madre, Janette MacAusland, 49 anni. Dopo il delitto la donna ha tentato il suicidio tagliandosi la gola e ha detto alla zia: "Volevo che noi tre andassimo da Dio insieme, ma non ha funzionato". È stata arrestata in Vermont. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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PADRE UCCIDE IL FIGLIO DI 3 ANNI MENTRE DORME POI SI TOGLIE LA VITA: IL DOLORE DELLA MAMMA

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