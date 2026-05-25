Sonia Bruganelli il dolore per la figlia Silvia ancora in ospedale | la frase e il regalo inaspettato delle altre madri

Da today.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Da circa quindici giorni, Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis sono con la figlia Silvia, che si trova ancora in ospedale. La famiglia ha ricevuto un regalo inaspettato da altre madri, mentre Sonia ha condiviso un messaggio di dolore e speranza. La conduttrice ha parlato della situazione della figlia e del sostegno ricevuto. La notizia riguarda esclusivamente il ricovero della ragazza e le attestazioni di solidarietà da parte di altre madri.

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Da circa quindici giorni Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis stanno affrontando il ricovero in ospedale della figlia maggiore Silvia. Le prime notizie risalgono allo scorso 10 maggio, in occasione della Festa della Mamma, quando la produttrice televisiva aveva condiviso sui social la foto di un. 🔗 Leggi su Today.it

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Sonia Bruganelli in lacrime per Silvia in ospedale: il messaggio che commuove tutti

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Temi più discussi: Sonia Bruganelli, la figlia Silvia ricoverata in ospedale. L'autore Marco Salvati le scrive e lei pubblica i messaggi: Fai schifo; Sonia Bruganelli in ospedale con la figlia Silvia: piccola grande guerriera e nuovo scontro social; Sonia Bruganelli in ospedale con la figlia, lo sfogo durissimo: L'empatia si dimostra. Poi le parole per Paolo Bonolis; Sonia Bruganelli, il tatuaggio di Padre Pio dedicato alla figlia Silvia (ricoverata in ospedale).

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