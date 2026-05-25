Sonia Bruganelli il dolore per la figlia Silvia ancora in ospedale | la frase e il regalo inaspettato delle altre madri

Notizia in breve

Da circa quindici giorni, Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis sono con la figlia Silvia, che si trova ancora in ospedale. La famiglia ha ricevuto un regalo inaspettato da altre madri, mentre Sonia ha condiviso un messaggio di dolore e speranza. La conduttrice ha parlato della situazione della figlia e del sostegno ricevuto. La notizia riguarda esclusivamente il ricovero della ragazza e le attestazioni di solidarietà da parte di altre madri.