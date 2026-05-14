Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli attraversano un momento difficile a causa del ricovero in ospedale della loro figlia Silvia, di 23 anni. La notizia è stata comunicata dai genitori attraverso i social media, senza ulteriori dettagli sulle condizioni di salute. La famiglia ha chiesto privacy in questo momento di grande preoccupazione.

Sono giorni durissimi per Paolo Bonolis e di Sonia Bruganelli: Silvia, la loro figlia di 23 anni, è infatti ricoverata in ospedale. La notizia è stata diffusa dalla stessa Bruganelli, che ha condiviso sui social uno scatto direttamente dall'ospedale nel giorno della Festa della Mamma, ossia domenica scorsa. Da allora è cominciata a salire la preoccupazione per la famiglia e per le condizioni di salute di Silvia. Tra l'altro, alcune fonti hanno riferito che il ricovero era precedente alla data del 10 maggio, giorno della pubblicazione del post, quindi la giovane si troverebbe ricoverata da più tempo. "Sono la tua mamma ma sei tu che ogni giorno mi insegni la vita.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il dolore di Paolo Bonolis e di Sonia Bruganelli: la figlia Silvia in ospedale

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Sonia Bruganelli in lacrime per Silvia in ospedale: il messaggio che commuove tutti

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