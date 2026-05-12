Sonia Bruganelli ancora in ospedale con la figlia Silvia la foto del gesto che emoziona

Da alcuni giorni Sonia Bruganelli si trova in ospedale insieme alla figlia Silvia Bonolis, che ha 23 anni. La ragazza, nata dal matrimonio tra Sonia e Paolo Bonolis, sta attraversando un periodo difficile e si trova sotto cure mediche. Non sono stati diffusi dettagli sui motivi del ricovero, ma la presenza della madre rimane costante. Recentemente è circolata una foto che mostra un gesto che ha suscitato emozioni tra chi ha visto lo scatto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui