Sonia Bruganelli ancora in ospedale con la figlia Silvia la foto del gesto che emoziona
Da alcuni giorni Sonia Bruganelli si trova in ospedale insieme alla figlia Silvia Bonolis, che ha 23 anni. La ragazza, nata dal matrimonio tra Sonia e Paolo Bonolis, sta attraversando un periodo difficile e si trova sotto cure mediche. Non sono stati diffusi dettagli sui motivi del ricovero, ma la presenza della madre rimane costante. Recentemente è circolata una foto che mostra un gesto che ha suscitato emozioni tra chi ha visto lo scatto.
Da alcuni giorni Sonia Bruganelli è accanto alla figlia Silvia Bonolis, ricoverata in ospedale. La 23enne, nata dal matrimonio tra Sonia e Paolo Bonolis, sta affrontando un momento delicato, anche se al momento non sono stati resi noti i motivi del ricovero. In occasione della Festa della Mamma.🔗 Leggi su Today.it
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