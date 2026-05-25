Dopo più di quattro ore di gioco, Sonego ha battuto Herbert al Roland Garros. La partita si è protratta a lungo, con scambi intensi e momenti di grande fatica. L’azzurro ha mostrato resistenza e determinazione, riuscendo a conquistare il set decisivo e chiudendo il match in suo favore. La sfida si è conclusa con un risultato positivo per Sonego, che ha prevalso sul rivale in una battaglia durissima.

Lorenzo Sonego conferma di essere un combattente di razza ed esce vincitore da una battaglia snervante confermando la sua tempra di indomito guerriero. Nel primo turno del Roland Garros il piemontese doma il francese Pierre-Hugues Herbert 7-6(3) 5-7 6-2 1-6 6- 4 in quattro ore e nove minuti di gioco. Nel secondo turno Sonego sfiderà il vincente della sfida Paul-Hijikata. Il torinese, con il servizio vincente, difende a zero il turno di battuta inaugurale. Il transalpino lo imita per l’immediato 1-1. Il numero 69 ATP, dopo aver annullato palla break, timbra il 2-1, manca tre possibilità di strappare il servizio all’avversario nel quarto e salva tre palle del 3-4 nel settimo gioco. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sonego è infinito: l’azzurro doma Herbert dopo oltre quattro ore di battaglia al Roland Garros

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