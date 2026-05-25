LIVE Sonego-Herbert 7-6 5-7 6-2 1-6 6-4 Roland Garros 2026 in DIRETTA | vittoria dell’azzurro dopo 4 ore e 9 minuti di battaglia

Notizia in breve

Sonego ha vinto il match contro un avversario in cinque set, dopo quattro ore e nove minuti di gioco. La partita si è conclusa con il punteggio di 7-6, 5-7, 6-2, 1-6, 6-4. La sfida si è svolta sulla terra battuta di Parigi. La partita è stata caratterizzata da continui scambi di vantaggio tra i due tennisti. In un momento del match, l’avversario ha messo in mostra un rovescio lungolinea molto efficace.