LIVE Sonego-Herbert 7-6 5-7 6-2 1-6 6-4 Roland Garros 2026 in DIRETTA | vittoria dell’azzurro dopo 4 ore e 9 minuti di battaglia
Sonego ha vinto il match contro un avversario in cinque set, dopo quattro ore e nove minuti di gioco. La partita si è conclusa con il punteggio di 7-6, 5-7, 6-2, 1-6, 6-4. La sfida si è svolta sulla terra battuta di Parigi. La partita è stata caratterizzata da continui scambi di vantaggio tra i due tennisti. In un momento del match, l’avversario ha messo in mostra un rovescio lungolinea molto efficace.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CINÀ-OPELKA (3° MATCH DALLE 11.00) 7-6 5-7 6-2 1-6 6-4 Largo il rovescio lungolinea del transalpino. Il portacolori del bel paese si aggiudica il match in cinque lottati set. Seconda. 15-40 Rovescio incrociato vincente, giocato a ridosso della rete, di Sonego. Ci sono due palle break e match point. 15-30 Passante di rovescio incrociato, giocato in back, vincente dell’italiano. 15-15 In rete la volée di diritto incrociato di Herbert. 15-0 Servizio interno vincente, con la seconda, del classe ’91. 5-4 Lungo il diritto lungolinea del piemontese. Seconda. 30-40 Diritto incrociato e vincente dell’azzurro. 🔗 Leggi su Oasport.it
Sonego vs Herbert ROLAND GARROS 2026 Atp Grande Slam
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