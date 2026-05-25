LIVE Sonego-Herbert 7-6 5-7 6-2 1-6 6-4 Roland Garros 2026 in DIRETTA | prova di resilienza dell’azzurro che vince dopo 4 ore e 9 minuti di battaglia
Sonego ha vinto la partita contro Herbert in cinque set, con i punteggi di 7-6, 5-7, 6-2, 1-6 e 6-4, dopo una durata di 4 ore e 9 minuti. La partita si è svolta nel torneo di Roland Garros 2026. La diretta si è conclusa dopo circa 27 minuti di aggiornamenti.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CINÀ-OPELKA (3° MATCH DALLE 11.00) 00:27 Chiudiamo qui la diretta LIVE testuale. Continuate a seguire OA Sport per non perdervi nessun aggiornamento dal mondo dello sport. Buona notte a tutti! 00:25 Il classe ’95 giocherà al prossimo turno contro Hijikata o Paul. 00:24 Herbert ha vinto il 64% dei punti a rete. Il torinese il 57%. 00:23 59 colpi vincenti per il francese. 55 per il numero 69 ATP. 00:20 Sonego ha messo il 61% di prime in campo. Il nativo di Schiltigheim il 68%. 00:19 Vediamo un po’ di dati. 10 ace per il francese. 7 per l’azzurro. 7-6 5-7 6-2 1-6 6-4 Largo il rovescio lungolinea del transalpino. 🔗 Leggi su Oasport.it
Sonego vs Herbert ROLAND GARROS 2026 Atp Grande Slam
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