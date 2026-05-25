LIVE Sonego-Herbert 7-6 5-7 6-2 1-6 6-4 Roland Garros 2026 in DIRETTA | prova di resilienza dell’azzurro che vince dopo 4 ore e 9 minuti di battaglia

Da oasport.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sonego ha vinto la partita contro Herbert in cinque set, con i punteggi di 7-6, 5-7, 6-2, 1-6 e 6-4, dopo una durata di 4 ore e 9 minuti. La partita si è svolta nel torneo di Roland Garros 2026. La diretta si è conclusa dopo circa 27 minuti di aggiornamenti.

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