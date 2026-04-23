Sondaggio politico crescono Fratelli d’Italia Pd e M5S Conte ‘vince’ le primarie

Un nuovo sondaggio rileva un aumento dei consensi per Fratelli d’Italia, mentre il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle registrano un incremento di preferenze. Secondo i dati raccolti dall’istituto di ricerca, le intenzioni di voto indicano una crescita per queste forze politiche rispetto alle rilevazioni precedenti. La consultazione è stata condotta il 23 aprile 2026 e le risultanze sono state presentate durante una trasmissione televisiva.

(Adnkronos) – Fratelli d'Italia prende il largo, il Pd e il Movimento 5 Stelle crescono. Sono i dati del sondaggio Only Numbers (Alessandra Ghisleri) per Porta a Porta con le intenzioni di voto oggi, 23 aprile 2026, in caso di elezioni. Fratelli d'Italia si conferma ampiamente primo partito e guadagna ulteriore terreno. La formazione guidata dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, cresce dell'1,5% rispetto all’ultima rilevazione dello scorso 7 aprile e si attesta al 28,8%, seguito dal Pd al 22,5%. I dem della segretaria Elly Schlein guadagnano lo 0,2%. Passo avanti del Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte che passa dall'11,7% al 12,2%.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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