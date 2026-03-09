Sondaggio La7 | Fratelli d’Italia cala Pd e M5S guadagnano terreno

Un nuovo sondaggio condotto da Swg per il Tg La7 il 9 marzo 2026 mostra un calo nei consensi di Fratelli d’Italia, mentre il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle registrano un aumento di voti. I dati riflettono la distribuzione dei supporti tra i principali partiti politici italiani in questa fase. La rilevazione fornisce una panoramica precisa dell’attuale orientamento degli elettori.

L’ultimo sondaggio realizzato da Swg per il Tg La7, datato 9 marzo 2026, offre uno spaccato estremamente nitido e dettagliato della situazione politica italiana attuale. In un clima di forte fermento internazionale e nazionale, le intenzioni di voto mostrano oscillazioni significative che, pur non stravolgendo gli equilibri di forza complessivi, segnalano trend interessanti per le principali formazioni partitiche. La rilevazione conferma la posizione di assoluta dominanza della coalizione di governo, ma evidenzia al contempo una vitalità ritrovata nelle fila delle opposizioni, in particolare per quanto riguarda l’area progressista e il movimento guidato da Giuseppe Conte. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

