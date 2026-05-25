Solto Collina conferma Esti | torna sindaco dopo il commissariamento

Da bergamonews.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Maurizio Esti è stato riconfermato sindaco di Solto Collina con il 58,21% delle preferenze, dopo il commissariamento. La sua lista, “Comunità e Territorio”, ha prevalso sulla concorrente “Agire insieme per Solto e la Collina”, che ha ottenuto il 41,79% dei voti. La vittoria ha segnato il ritorno alla guida del Comune di Esti, che aveva subito un commissariamento prima delle elezioni.

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Maurizio Esti è stato confermato sindaco a Solto Collina. Il candidato della lista “Comunità e Territorio” ha raccolto il 58,21% delle preferenze, contro il 41,79% del candidato Davide Romeli, che correva per la lista “Agire insieme per Solto e la Collina”. Il Comune di Solto Collina era stato commissariato nel giugno 2025 dopo una crisi è nata all’interno della maggioranza che sosteneva il sindaco Esti: alcuni consiglieri avevano lasciato il gruppo, presentando una mozione di sfiducia insieme alle minoranze. Sono 553 i cittadini che hanno espresso la propria preferenza per Esti, 397 hanno scelto Romeli. In paese ha votato il 61,83% degli aventi diritto: 16 le schede nulle, 7 quelle bianche. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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