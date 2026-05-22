Gli uffici postali di Solto Collina Palosco e Morengo riaprono al pubblico

Gli uffici postali di Solto Collina, Palosco e Morengo hanno riaperto al pubblico dopo un periodo di lavori di ammodernamento e ristrutturazione. Gli interventi sono stati finalizzati a migliorare le strutture e le funzionalità degli spazi, consentendo un servizio più efficiente ai cittadini. Le riaperture sono state comunicate attraverso comunicati ufficiali e si sono svolte senza particolari criticità. Le tre sedi ora riprendono regolarmente le attività di ricezione e distribuzione postale.

Sono terminati gli interventi di ammodernamento e ristrutturazione delle sedi, finalizzati ad accogliere tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie all’iniziativa di Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio. Gli uffici postali sono stati completamente rinnovati: la sala che accoglie i clienti è stata dotata di nuovi arredi e colori oltre a una corsia per ipovedenti, gli ambienti sono stati migliorati con soluzioni a basso impatto ambientale e una nuova illuminazione a basso consumo energetico. Nelle due sedi è stato realizzato uno sportello ribassato per richiedere in comodità i servizi della Pubblica Amministrazione oltre ai tradizionali prodotti e servizi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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